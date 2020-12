"Caro futuro". La lettera di Save The Children ai bambini nel mondo (Di martedì 22 dicembre 2020) “Caro futuro” è la video lettera che Save the Children ha voluto dedicare a tutti i bambini vittime delle conseguenze socio-economiche del Covid-19. Un messaggio di resilienza e di speranza allo stesso tempo, indirizzato verso una delle categorie più fragili e maggiormente colpite dalla pandemia. A causa degli effetti devastanti della crisi, 6,7 milioni di bambini sotto i cinque anni in più potrebbero finire nella morsa letale della malnutrizione acuta e 426 bambini al giorno, 1 ogni 4 minuti, solo in Africa rischiano di morire di fame entro la fine del 2020. Si calcola che entro la fine dell’anno 150 milioni di bambini in più,1 su 3 in tutto il pianeta, rimarranno senza cibo sufficiente e accesso a beni e servizi essenziali. Quasi il ... Leggi su huffingtonpost (Di martedì 22 dicembre 2020) “” è la videochetheha voluto dedicare a tutti ivittime delle conseguenze socio-economiche del Covid-19. Un messaggio di resilienza e di speranza allo stesso tempo, indirizzato verso una delle categorie più fragili e maggiormente colpite dalla pandemia. A causa degli effetti devastanti della crisi, 6,7 milioni disotto i cinque anni in più potrebbero finire nella morsa letale della malnutrizione acuta e 426al giorno, 1 ogni 4 minuti, solo in Africa rischiano di morire di fame entro la fine del 2020. Si calcola che entro la fine dell’anno 150 milioni diin più,1 su 3 in tutto il pianeta, rimarranno senza cibo sufficiente e accesso a beni e servizi essenziali. Quasi il ...

