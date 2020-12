Carabao Cup, Arsenal asfaltato 1-4 dal Manchester City (Di martedì 22 dicembre 2020) Nella seconda partita del tabellone dei quarti di finale, l’Arsenal di Arteta affronta il Manchester City di Guardiola. Allievo contro maestro per un posto in semifinale. Partita senza storia, finisce 1-4 in favore di Aguero e compagni. Inizio da incubo per i Gunners che dopo soli 3? si trovano sotto grazie alla rete del solito Gabriel Jesus. L’orchestra dei citiziens funziona a meraviglia e l’Arsenal subisce il palleggio della squadra di Guardiola per la maggior parte dei primi 45?. Al 27? Fernandinho colpisce al volto un difensore dell’Arsenal, ma l’arbitro non vede e non c’è il var che forse sarebbe stato necessario in questa circostanza. Al 32? Lacazette trova il gol del pari con Lacazette su una bella giocata din Martinelli. Al 40? Runarsson fa un miracolo e tiene a galla ... Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) Nella seconda partita del tabellone dei quarti di finale, l’di Arteta affronta ildi Guardiola. Allievo contro maestro per un posto in semifinale. Partita senza storia, finisce 1-4 in favore di Aguero e compagni. Inizio da incubo per i Gunners che dopo soli 3? si trovano sotto grazie alla rete del solito Gabriel Jesus. L’orchestra dei citiziens funziona a meraviglia e l’subisce il palleggio della squadra di Guardiola per la maggior parte dei primi 45?. Al 27? Fernandinho colpisce al volto un difensore dell’, ma l’arbitro non vede e non c’è il var che forse sarebbe stato necessario in questa circostanza. Al 32? Lacazette trova il gol del pari con Lacazette su una bella giocata din Martinelli. Al 40? Runarsson fa un miracolo e tiene a galla ...

