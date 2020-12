Capelli | gli accessori per illuminare le acconciature durante le feste

Leggi su vanityfair

(Di martedì 22 dicembre 2020) Essere chic anche a casa: ok, trascorreremo le feste con pochi intimi e, soprattutto, senza poter uscire a brindare, ma questo non vuol dire che non si possa illuminare il look. E non parliamo solo di abiti. Abbiamo il diritto più che mai, visto l’anno appena trascorso, di brillare da capo a piedi. Partiamo, appunto, dalla testa: una delle prime lezioni dal vangelo della bellezza è che basta un accessorio per trasformare una massa di capelli sciolti o un raccolto basic in un capolavoro. E ora sono cerchietti, fermagli, scrunchies e mollette dai mille bagliori gli addobbi perfetti per la nostra chioma.