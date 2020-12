Canon | i consigli per fotografare gli animali domestici

Leggi su tuttotek

(Di martedì 22 dicembre 2020)si avvicina ai suoi utilizzatori, con dei preziosidi fotografia domestica, in particolare dei propri, che in questo Natale di restrizioni sono davvero utili e preziosi Capita davvero a tutti di prendere la fotocamera per immortalare le strambe acrobazie, le espressioni buffe e le bizzarre abitudini degli amati. Il Natale, però, è il periodo perfetto per realizzare il ritratto del ‘peloso’ di casa. Una fotografia in posa del tuo gatto, cane o coniglio agghindato a festa è un’immagine divertente anche per un biglietto di auguri fai da te che può essere incorniciato per un regalo personalizzato last minute. La vera sfida sta nel fatto che la maggior parte deglifarà di tutto per rovinarti i piani e batterti in scaltrezza. Perciò, avrai ...