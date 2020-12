Canada | trovata morta a Toronto l’attivista pakistana Karima Baloch

Leggi su tpi

(Di martedì 22 dicembre 2020), che da anni viveva in esilio in, è stataè stata vista per l’ultima volta domenica scorsa a Bay Street, nella zona occidentale della città. I suoi amici e colleghi hanno poi comunicato che il suo corpo era stato trovato. Le cause della morte non sono state immediatamente rese note, ma alcuni gruppi di attivisti per i diritti umani chiedono un’indagine approfondita su quanto accaduto., 37 anni, era originaria della regione del Belucistan, nel Pakistan occidentale, ed era critica verso lo stato e l’esercito pakistano. In passato è stata la prima leader donna delStudents’ Organisation (BSO), un’organizzazione ...