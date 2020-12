Can Yaman sarà Sandokan nel reboot della serie tv: anche Luca Argentero nel cast (Di martedì 22 dicembre 2020) sarà Can Yaman a interpretare il protagonista nella serie reboot di Sandokan, prodotta da Lux Vide, e con lui nel cast ci sarà anche Luca Argentero. Can Yaman sarà Sandokan nella serie reboot che la casa di produzione Lux Vide ha appena annunciato. Al suo fianco ci sarà anche Luca Argentero, che per l'occasione vestirà i panni del fedele braccio destro Yanez de Gomera. Toccherà quindi al popolare protagonista di Daydreamer - Le ali del sogno il difficile compito di provare ad affiancare, nell'immaginario comune, il suo Sandokan a quello, celebre, di ... Leggi su movieplayer (Di martedì 22 dicembre 2020)Cana interpretare il protagonista nelladi, prodotta da Lux Vide, e con lui nelci. Cannellache la casa di produzione Lux Vide ha appena annunciato. Al suo fianco ci, che per l'occasione vestirà i panni del fedele braccio destro Yanez de Gomera. Toccherà quindi al popolare protagonista di Daydreamer - Le ali del sogno il difficile compito di provare ad affiancare, nell'immaginario comune, il suoa quello, celebre, di ...

