Can Yaman sarà Sandokan in una nuova serie tv, al suo fianco Luca Argentero (Di martedì 22 dicembre 2020) Can Yaman e Luca Argentero. Annunciata da Lux Vide una nuova serie tv in uscita per il 2021, Sandokan. Sì, La tigre di Mompracen – personaggio immaginario creato dallo scrittore Emilio Salgari reso poi immortale con il volto di Kabir Bedi nello sceneggiato del 1976 – torna in televisione. L’idea è del produttore Luca Bernabei, e si ispira al celebre Ciclo dei pirati della Malesia. Sebbene tutto sia ancora sfumato, per i ruoli del pirata gentiluomo che combatte contro il colonialismo inglese e il suo compare, Yanez – portoghese pasticcione con la battuta pronta – ci sono già i nomi: Can Yaman e Luca Argentero. Che accostati in foto giusto per comunica la notizia fanno proprio un bel quadretto. Nato nel 1989 a ... Leggi su iodonna (Di martedì 22 dicembre 2020) Can. Annunciata da Lux Vide unatv in uscita per il 2021,. Sì, La tigre di Mompracen – personaggio immaginario creato dallo scrittore Emilio Salgari reso poi immortale con il volto di Kabir Bedi nello sceneggiato del 1976 – torna in televisione. L’idea è del produttoreBernabei, e si ispira al celebre Ciclo dei pirati della Malesia. Sebbene tutto sia ancora sfumato, per i ruoli del pirata gentiluomo che combatte contro il colonialismo inglese e il suo compare, Yanez – portoghese pasticcione con la battuta pronta – ci sono già i nomi: Can. Che accostati in foto giusto per comunica la notizia fanno proprio un bel quadretto. Nato nel 1989 a ...

rtl1025 : ?? Il nuovo #Sandokan sarà interpretato in Tv da Can Yaman, l'annuncio è stato dato questa mattina da @LuxVide su RT… - SkyTG24 : Sandokan, Can Yaman e Luca Argentero nella nuova serie tv - alessandra345 : RT @cchiaraxdreams: in tutti i promo continuano a dire “con can yaman” e demet non la menzionano mai. questa cosa non l’accetteró mai peró. - rts030303 : RT @rtl1025: ?? Il nuovo #Sandokan sarà interpretato in Tv da Can Yaman, l'annuncio è stato dato questa mattina da @LuxVide su RTL 102.5 ???… - iochescrivocose : 'Con Can Yaman in prima serata' e la mia Democim? c'è anche lei stronzi #DayDreamer -