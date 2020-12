Can Yaman sarà il nuovo Sandokan (Di martedì 22 dicembre 2020) L’attore Can Yaman ha conquistato la tv italiana e anche il ruolo di Sandokan al fianco di Luca Argentero. Can Yaman è famoso per la serie “Day Dreamer”, e sarà protagonista del remake della fortunata saga Sandokan. Durante un intervento a “Rtl 102.5”, l’amministratore delegato di Lux Vide Luca Bernabei ha spiegato che l’interprete lavorerà al fianco di Luca Argentero (Yanez) in un podcast radiofonico dedicato a Sandokan, che dovrebbe poi trasformarsi in una fiction televisiva. Yaman sarà, dunque, “la Tigre di Mompracem”, che negli anni Settanta aveva il volto di Kabir Bedi. «È un progetto nuovo, ancora in fase di sviluppo. È un bambino appena nato, sono orgoglioso di partecipare ad un progetto internazionale come questo», ha detto nel ... Leggi su people24.myblog (Di martedì 22 dicembre 2020) L’attore Canha conquistato la tv italiana e anche il ruolo dial fianco di Luca Argentero. Canè famoso per la serie “Day Dreamer”, eprotagonista del remake della fortunata saga. Durante un intervento a “Rtl 102.5”, l’amministratore delegato di Lux Vide Luca Bernabei ha spiegato che l’interprete lavorerà al fianco di Luca Argentero (Yanez) in un podcast radiofonico dedicato a, che dovrebbe poi trasformarsi in una fiction televisiva., dunque, “la Tigre di Mompracem”, che negli anni Settanta aveva il volto di Kabir Bedi. «È un progetto, ancora in fase di sviluppo. È un bambino appena nato, sono orgoglioso di partecipare ad un progetto internazionale come questo», ha detto nel ...

