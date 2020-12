Can Yaman sarà il nuovo Sandokan, nel cast anche Luca Argentero (Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – Due sex symbol riportano in vita un mito senza tempo, quello di Sandokan. La tigre della Malesia, che condusse al successo l’attore indiano Kabir Bedi, torna a ruggire grazie a un remake, che vedrà come protagonista Can Yaman, attore turco divenuto famoso in Italia grazie alle serie tv Daydreamer. Nel cast del podcast, che coinvolgerà Rtl 102.5 e Lux Vide e probabilmente darà vita a una serie tv, anche Luca Argentero, reduce dal fortunatissimo ‘Doc – Nelle tue mani’, serie campioni d’ascolti Rai di cui a breve inizieranno le riprese della seconda stagione. Leggi su dire (Di martedì 22 dicembre 2020) ROMA – Due sex symbol riportano in vita un mito senza tempo, quello di Sandokan. La tigre della Malesia, che condusse al successo l’attore indiano Kabir Bedi, torna a ruggire grazie a un remake, che vedrà come protagonista Can Yaman, attore turco divenuto famoso in Italia grazie alle serie tv Daydreamer. Nel cast del podcast, che coinvolgerà Rtl 102.5 e Lux Vide e probabilmente darà vita a una serie tv, anche Luca Argentero, reduce dal fortunatissimo ‘Doc – Nelle tue mani’, serie campioni d’ascolti Rai di cui a breve inizieranno le riprese della seconda stagione.

SkyTG24 : Sandokan, Can Yaman e Luca Argentero nella nuova serie tv - team_world : CAN YAMAN sarà Sandokan per un progetto tutto italiano targato @LuxVide e @rtl1025 ???? Si partirà con un podcast...… - Adnkronos : #CanYaman sarà #Sandokan in una nuova serie tv - EleonoraCozzani : RT @SkyTG24: Sandokan, Can Yaman e Luca Argentero nella nuova serie tv - GeoYaman : RT @SkyTG24: Sandokan, Can Yaman e Luca Argentero nella nuova serie tv -