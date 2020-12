Can Yaman è Sandokan nella nuova serie Lux Vide (Di martedì 22 dicembre 2020) Can Yaman Primo progetto tutto italiano per Can Yaman. L’attore turco, attualmente in Video su Canale 5 con Daydreamer – Le Ali del Sogno, sarà infatti uno dei protagonisti di Sandokan, il nuovo progetto seriale di Lux Vide. A dare la notizia è stato Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, su RTL 102.5 all’interno del programma Non Stop News. Annunciata la partnership tra la radio e la sua casa di produzione, l’uomo ha quindi spiegato che, dal prossimo 11 gennaio, verranno rilasciati alcuni podcast – tra cui, in futuro, rientrerà anche quello di Sandokan – incentrati su storie in grado di far sognare i vari ascoltatori, soprattutto in questo periodo storico fortemente segnato dalla pandemia: “Noi sappiamo che, in questo momento, la gente ha bisogno ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 22 dicembre 2020) CanPrimo progetto tutto italiano per Can. L’attore turco, attualmente ino su Canale 5 con Daydreamer – Le Ali del Sogno, sarà infatti uno dei protagonisti di, il nuovo progetto seriale di Lux. A dare la notizia è stato Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux, su RTL 102.5 all’interno del programma Non Stop News. Annunciata la partnership tra la radio e la sua casa di produzione, l’uomo ha quindi spiegato che, dal prossimo 11 gennaio, verranno rilasciati alcuni podcast – tra cui, in futuro, rientrerà anche quello di– incentrati su storie in grado di far sognare i vari ascoltatori, soprattutto in questo periodo storico fortemente segnato dalla pandemia: “Noi sappiamo che, in questo momento, la gente ha bisogno ...

team_world : CAN YAMAN sarà Sandokan per un progetto tutto italiano targato @LuxVide e @rtl1025 ???? Si partirà con un podcast...… - CarolinaCampis2 : RT @ScrobElena: ???CARO CAN YAMAN SARAI BRAVISSIMO COME SANDOKAN TI AUGURO TUTTO IL BENE DEL MONDO ???? - MenaAuletta92 : RT @team_world: CAN YAMAN sarà Sandokan per un progetto tutto italiano targato @LuxVide e @rtl1025 ???? Si partirà con un podcast... e poi di… - StefaniaStefyss : RT @commentotutto: Can Yaman nei panni di Sandokan con anche Luca Argentero. Se è un sogno NON SVEGLIATEMI #canyaman - ileanaroxanaene : RT @SkyTG24: Sandokan, Can Yaman e Luca Argentero nella nuova serie tv -