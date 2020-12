Can Yaman è Sandokan nel nuovo podcast prodotto da Lux Vide e RTL 102.5. Con lui anche Argentero (tutti i progetti) (Di martedì 22 dicembre 2020) Can Yaman Primo progetto tutto italiano per Can Yaman. L’attore turco, attualmente in Video su Canale 5 con Daydreamer – Le Ali del Sogno, sarà infatti uno dei protagonisti di Sandokan, il nuovo podcast radiofonico prodotto dalla Lux Vide in collaborazione con RTL 102.5. Il progetto vede coinvolto anche Luca Argentero e potrebbe presto trasformarsi in una serie televisiva. A dare la notizia è stato Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux Vide, su RTL 102.5 all’interno del programma Non Stop News. Annunciata la partnership tra la radio e la sua casa di produzione, l’uomo ha quindi spiegato che, dal prossimo 11 gennaio, verranno rilasciati alcuni podcast – tra cui, in futuro, ... Leggi su davidemaggio (Di martedì 22 dicembre 2020) CanPrimo progetto tutto italiano per Can. L’attore turco, attualmente ino su Canale 5 con Daydreamer – Le Ali del Sogno, sarà infatti uno dei protagonisti di, ilradiofonicodalla Luxin collaborazione con RTL 102.5. Il progetto vede coinvoltoLucae potrebbe presto trasformarsi in una serie televisiva. A dare la notizia è stato Luca Bernabei, amministratore delegato di Lux, su RTL 102.5 all’interno del programma Non Stop News. Annunciata la partnership tra la radio e la sua casa di produzione, l’uomo ha quindi spiegato che, dal prossimo 11 gennaio, verranno rilasciati alcuni– tra cui, in futuro, ...

sempreconCan : RT @redazionetvsoap: #DayDreamer #CanYaman Vi piacerebbe vedere l'amato CAN nei panni di #SANDOKAN? Ebbene, il progetto sta nascendo! https… - NaghmehDar : RT @redazionetvsoap: #DayDreamer #CanYaman Vi piacerebbe vedere l'amato CAN nei panni di #SANDOKAN? Ebbene, il progetto sta nascendo! https… - MirkoLB88 : Luca Argentero e Can Yaman insieme per la LuxVide nel remake #Sandokan ????????? Era molto meglio la coppia Argentero… - florianarullo : @CanYamanMedia - NDarghahi : RT @redazionetvsoap: #DayDreamer #CanYaman Vi piacerebbe vedere l'amato CAN nei panni di #SANDOKAN? Ebbene, il progetto sta nascendo! https… -