Can Yaman e Luca Argentero nel nuovo reboot di Sandokan: l'annuncio e la trama (Di martedì 22 dicembre 2020) Il produttore televisivo Luca Bernabei ha annunciato a Radio 102.5 che presto sarà trasmesso il reboot di Sandokan e i protagonisti saranno Can Yaman e Luca Argentero. I due risultano essere tra gli attori più in voga del momento. Il primo è divenuto famoso per le serie turche di cui è protagonista, tra cui Daydreamer – Le Ali del sogno, attualmente in onda anche in Italia. Il secondo, invece, ha avuto un grande successo grazie alla sua interpretazione in Doc – Nelle tue mani. Ebbene, i due volti del momento prenderanno il posto di Kabir Bedi nella nuova rappresentazione della storia di Sandokan. Entrambi gli attori sono sembrati assolutamente pronti a cimentarsi in questa nuova esperienza, specie il volto delle serie turche.

