Can Yaman e Luca Argentero insieme per Sandokan (Di martedì 22 dicembre 2020) Che notiziona per tutte le fan e i fan di Can Yaman ma non solo! Che cosa succede se unisci uno dei miglior manzi turchi sul mercato a uno degli attori più talentuosi, belli e affascinanti italiani? Ecco il reboot di Sandok annunciato oggi dalle onde radio di RTl 102.5. Una nuova serie tv che vedrà Can Yaman e Luca Argentero protagonisti. Si vociferava da diverso tempo ed ecco la conferma: l’amatissimo attore turco lavorerà in una serie italiana. La notizia, che da pochi minuti è diventata virale sui social, sta facendo il giro del mondo e sono migliaia i fan dell’attore che si stanno lasciando contagiare dall’entusiasmo per questa serie tv della Luxvide pronta ad arrivare in Italia forse nel 2022. Intervenuto in radio per parlare di alcuni progetti che vedranno la Lux Vide collaborare con Rtl 102.5, Bernabei ha ... Leggi su ultimenotizieflash (Di martedì 22 dicembre 2020) Che notiziona per tutte le fan e i fan di Canma non solo! Che cosa succede se unisci uno dei miglior manzi turchi sul mercato a uno degli attori più talentuosi, belli e affascinanti italiani? Ecco il reboot di Sandok annunciato oggi dalle onde radio di RTl 102.5. Una nuova serie tv che vedrà Canprotagonisti. Si vociferava da diverso tempo ed ecco la conferma: l’amatissimo attore turco lavorerà in una serie italiana. La notizia, che da pochi minuti è diventata virale sui social, sta facendo il giro del mondo e sono migliaia i fan dell’attore che si stanno lasciando contagiare dall’entusiasmo per questa serie tv della Luxvide pronta ad arrivare in Italia forse nel 2022. Intervenuto in radio per parlare di alcuni progetti che vedranno la Lux Vide collaborare con Rtl 102.5, Bernabei ha ...

