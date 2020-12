Can Yaman è il nuovo Sandokan nella serie Tv con Luca Argentero (Di martedì 22 dicembre 2020) . Can Yaman è sempre più l’attore del momento e con un annuncio clamoroso sui social, scatena l’entusiasmo dei fans. Con la soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno che tornerà in onda in prima serata su canale 5 il 7 gennaio, l’attore turco ha letteralmente conquistato non solo il pubblico, ma anche gli addetti ai lavori. Can Yaman sarà protagonista della sua prima fiction italiana. Stiamo parlando di Sandokan, una delle serie più famose per la Rai grazie all’eccellente interpretazione di Kabir Bedi. L’annuncio è stato dato durante un’intervista a RTL 102.5. Il progetto è targato Lux Vide ma le riprese non sono ancora iniziate. La storia che è tratta dai famosi romanzi di Emilio Salgari ha fatto da sempre sognare i telespettatori italiani ed ora si è pronti a girare una nuova versione della ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) . Canè sempre più l’attore del momento e con un annuncio clamoroso sui social, scatena l’entusiasmo dei fans. Con la soap opera turca Daydreamer – Le ali del sogno che tornerà in onda in prima serata su canale 5 il 7 gennaio, l’attore turco ha letteralmente conquistato non solo il pubblico, ma anche gli addetti ai lavori. Cansarà protagonista della sua prima fiction italiana. Stiamo parlando di, una dellepiù famose per la Rai grazie all’eccellente interpretazione di Kabir Bedi. L’annuncio è stato dato durante un’intervista a RTL 102.5. Il progetto è targato Lux Vide ma le riprese non sono ancora iniziate. La storia che è tratta dai famosi romanzi di Emilio Salgari ha fatto da sempre sognare i telespettatori italiani ed ora si è pronti a girare una nuova versione della ...

SkyTG24 : Sandokan, Can Yaman e Luca Argentero nella nuova serie tv - team_world : CAN YAMAN sarà Sandokan per un progetto tutto italiano targato @LuxVide e @rtl1025 ???? Si partirà con un podcast...… - Adnkronos : #CanYaman sarà #Sandokan in una nuova serie tv - ioamara : RT @SkyTG24: Sandokan, Can Yaman e Luca Argentero nella nuova serie tv - LokaxErkenciKus : RT @formatbiz: Breaking NEWS // Lux Vide produrrà una serie di 8 episodi ispirati alla serie Sandokan di Emilio Salgari con Can Yaman #DayD… -