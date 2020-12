Campania, trend stabile dei positivi ma ancora 25 deceduti: il bollettino di oggi (Di martedì 22 dicembre 2020) E’ stabile il trend dei contagi in Campania. Secondo il bollettino di oggi 22 dicembre, sono 791 i positivi delle ultime 24 ore su oltre 10mila tamponi processati. Sono 25 i decessi che riporta il bollettino dell’Unità di crisi della Regione, di questi 25, 8 sono deceduti nelle ultime 48 ore e 17 deceduti in precedenza ma registrati L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di martedì 22 dicembre 2020) E’ildei contagi in. Secondo ildi22 dicembre, sono 791 idelle ultime 24 ore su oltre 10mila tamponi processati. Sono 25 i decessi che riporta ildell’Unità di crisi della Regione, di questi 25, 8 sononelle ultime 48 ore e 17in precedenza ma registrati L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

