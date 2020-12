Calciomercato Parma, Cutrone oggetto del desiderio: c’è da battere il Bologna (Di martedì 22 dicembre 2020) Andrà in scena questa sera alle 18:30 l’ultimo match dell’anno del Parma, impegnato in trasferta allo Scida col Crotone. Dopo la sonora sconfitta per 0-4 rimediata sabato con la Juventus, i crociati sono ora chiamati a portare a casa i tre punti in occasione del match valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Tra campionato e ambizioni di classifica, il presidente Krause pensa, però, anche al Calciomercato. Il nuovo obiettivo nel mirino del Parma, già per la sessione di gennaio, sarebbe, infatti, Patrick Cutrone. Su di lui anche l’interesse del Bologna. Pazza idea Cutrone per il Parma: lo scenario Il Parma e il Bologna si contenderanno Patrick Cutrone nella prossima sessione invernale di ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 22 dicembre 2020) Andrà in scena questa sera alle 18:30 l’ultimo match dell’anno del, impegnato in trasferta allo Scida col Crotone. Dopo la sonora sconfitta per 0-4 rimediata sabato con la Juventus, i crociati sono ora chiamati a portare a casa i tre punti in occasione del match valevole per la quattordicesima giornata di Serie A. Tra campionato e ambizioni di classifica, il presidente Krause pensa, però, anche al. Il nuovo obiettivo nel mirino del, già per la sessione di gennaio, sarebbe, infatti, Patrick. Su di lui anche l’interesse del. Pazza ideaper il: lo scenario Ile ilsi contenderanno Patricknella prossima sessione invernale di ...

Eurosport_IT : L'ivoriano salta il Crotone, a Parma è caso Gervinho? ????? #SerieA | #CrotoneParma - ProfidiAndrea : RT @SOSFanta: ?? ULTIM'ORA - Brutta tegola per il #Parma: infortunio muscolare per #Gervinho ? - SOSFanta : ?? ULTIM'ORA - Brutta tegola per il #Parma: infortunio muscolare per #Gervinho ? - calciomercatoit : ????#Inter, obiettivo #Gervinho dal #Parma: #Pinamonti e #Nainggolan i nomi per il possibile scambio ??#CMITmercato - sportli26181512 : Parma: un'altra squadra su Inglese: Anche il Bologna su Inglese. Secondo quanto... -