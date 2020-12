Calciomercato Milan – Si allontana Jovic | il motivo | News

Ultime Notizie dalla rete : Calciomercato Milan

Dopo il netto poker del Tardini, la Juventus cerca conferme nel turno infrasettimanale natalizio ospitando una Fiorentina che naviga in cattive acque. Come già nello scorso turno, bianconeri in campo ...La confessione di Rafael Leao, che oltre al calcio è appassionato di musica e progetta un eventuale futuro nel rap.