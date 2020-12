Calciomercato Milan – Biasin: “Scamacca? Non è il profilo giusto” (Di martedì 22 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE Calciomercato Milan - Il giornalista Fabrizio Biasin, intervneuto a Radio Sportiva, ha parlato del possibile colpo Scamacca per il Milan Pianeta Milan. Leggi su pianetamilan (Di martedì 22 dicembre 2020) ULTIME NOTIZIE- Il giornalista Fabrizio, intervneuto a Radio Sportiva, ha parlato del possibile colpoper ilPianeta

GiovaFormi : RT @cmdotcom: #Bergomi compie gli anni, i tifosi del #Milan gli fanno gli auguri: 'Presidente!', 'Non ho cugini, ma ho uno zio' FOTO #Augur… - PidiMichael : RT @cmdotcom: #Bergomi compie gli anni, i tifosi del #Milan gli fanno gli auguri: 'Presidente!', 'Non ho cugini, ma ho uno zio' FOTO #Augur… - PianetaMilan : Calciomercato #Milan - Biasin: '#Scamacca? Non è il profilo giusto' - Stetobald : RT @cmdotcom: #Bergomi compie gli anni, i tifosi del #Milan gli fanno gli auguri: 'Presidente!', 'Non ho cugini, ma ho uno zio' FOTO #Augur… - salda__ : RT @cmdotcom: #Bergomi compie gli anni, i tifosi del #Milan gli fanno gli auguri: 'Presidente!', 'Non ho cugini, ma ho uno zio' FOTO #Augur… -