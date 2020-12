Calciomercato Juve | ritorno di fiamma per Llorente? Le ultime

Leggi su calcionews24

(Di martedì 22 dicembre 2020)torna alla? Paratici pensa all'usato sicuro. I dettagli sul possibile rientro alla base dell'attaccante basco È già stato alla, anche in quella finalista di Champions nel 2015, e conosce l'ambiente bianconero alla perfezione. Ha un grande feeling con Morata di cui potrebbe diventare il naturale sostituto. Tuttosport rilancia la suggestionecome quarto attaccante per il reparto offensivo dellantus. Il 35enne basco, in uscita a zero dal Napoli, avrebbe le caratteristiche giuste per completare l'attacco bianconero. Inoltre non sarebbe una presenza ingombrante per lo spogliatoio e accetterebbe senza problemi un ruolo da gregario. Paratici può ragionare anche su di lui oltre che su Milik.