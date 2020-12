Calciomercato Inter | L’arrivo di Gervinho o Gomez dipende da… Eriksen (Di martedì 22 dicembre 2020) Il mercato in entrata dell’Inter è strettamente legato alla cessione di Eriksen. Se il danese dovesse essere ceduto a titolo definitivo, nelle casse del club nerazzurro entrerebbero soldi da investire per regalare un rinforzo a Conte. Gervinho e Papu Gomez gli obiettivi primari, Milik l’alternativa. Le ultime indiscrezioni In attesa dell’ultimo impegno ufficiale dell’anno, i L'articolo Calciomercato Inter L’arrivo di Gervinho o Gomez dipende da… Eriksen proviene da www.meteoweek.com. Leggi su meteoweek (Di martedì 22 dicembre 2020) Il mercato in entrata dell’è strettamente legato alla cessione di. Se il danese dovesse essere ceduto a titolo definitivo, nelle casse del club nerazzurro entrerebbero soldi da investire per regalare un rinforzo a Conte.e Papugli obiettivi primari, Milik l’alternativa. Le ultime indiscrezioni In attesa dell’ultimo impegno ufficiale dell’anno, i L'articolodida…proviene da www.meteoweek.com.

DiMarzio : In un #Calciomercato di tentazioni lui è sempre rimasto fedele alla sua @Inter. Eppure c’è anche @javierzanetti in… - Gazzetta_it : #calciomercato @Inter, il punto gli esuberi: da #Nainggolan a #Eriksen - MajinMarotta : Io sono contro l'acquisto di Renato Sanches, ricordiamoci che era del Bayern e lo hanno cacciato. In prestito allo… - internewsit : Biasin: 'De Paul, Inter parla con l'Udinese! Gomez opzione, per il resto...' - - CrapanzanoRobin : RT @Eurosport_IT: Lo spagnolo potrebbe tornare a vestire la maglia bianconera ?????? #Calciomercato | #Juventus | #Llorente -