Calciomercato Inter, il vice Lukaku lo porta Nainggolan: di chi si tratta (Di martedì 22 dicembre 2020) Romelu Lukaku è il giocatore più utilizzato da mister Conte. L’Inter ha bisogno di un suo vice che potrebbe arrivare grazie a Radja Nainggolan. Radja Nainggolan da quando ha lasciato la Roma ha giocato poco. Nella sua prima stagione all’Inter è stato una comparsa e così, la stagione successiva i nerazzurri hanno deciso di girarlo L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Romeluè il giocatore più utilizzato da mister Conte. L’ha bisogno di un suoche potrebbe arrivare grazie a Radja. Radjada quando ha lasciato la Roma ha giocato poco. Nella sua prima stagione all’è stato una comparsa e così, la stagione successiva i nerazzurri hanno deciso di girarlo L'articolo proviene da Inews.it.

DiMarzio : In un #Calciomercato di tentazioni lui è sempre rimasto fedele alla sua @Inter. Eppure c’è anche @javierzanetti in… - Gazzetta_it : #calciomercato @Inter, il punto gli esuberi: da #Nainggolan a #Eriksen - Dalla_SerieA : Calciomercato, Inter: Nainggolan ed Eriksen verso Cagliari e Psg - - violanews : La #Fiorentina e l’#Inter avrebbero messo gli occhi sul giovane Giuseppe Olimpio, attaccante classe 2004 militante… - KingPancredi : RT @lautarvo10: SE TORNASSE ICARDI ALL'INTER A GENNAIO COME DICONO, MI CANCELLERÒ DA TWITTER PER SEMPRE. PROMESSO. POTETE ANCHE RT E FARE… -