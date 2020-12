Calciomercato Genoa, Musacchio il rinforzo per Ballardini (Di martedì 22 dicembre 2020) Calciomercato Genoa: Mateo Musacchio potrebbe essere il rinforzo in difesa per Ballardini Davide Ballardini è tornato a sedersi sulla panchina del Genoa dopo l’esonero di Maran. Ora, però, l’allenatore chiede rinforzi per la prossima finestra di mercato invernale. In primis, alla rosa rossoblù manca un regista difensore. Come riportato dal Secondo XIX, il nome in cima alla lista del Genoa sarebbe quello di Mateo Musacchio. L’argentino ha chiesto al Milan di partire e i rossoneri non si opporranno. Dopo l’acquisto del difensore, il club ligure punterà a una mezzala. Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di martedì 22 dicembre 2020): Mateopotrebbe essere ilin difesa perDavideè tornato a sedersi sulla panchina deldopo l’esonero di Maran. Ora, però, l’allenatore chiede rinforzi per la prossima finestra di mercato invernale. In primis, alla rosa rossoblù manca un regista difensore. Come riportato dal Secondo XIX, il nome in cima alla lista delsarebbe quello di Mateo. L’argentino ha chiesto al Milan di partire e i rossoneri non si opporranno. Dopo l’acquisto del difensore, il club ligure punterà a una mezzala. Leggi su Calcionews24.com

