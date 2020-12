Cacciatore di tesori trova 300 milioni in monete d’oro e si rifiuta di rivelare dove li ha nascosti: da cinque anni è in carcere (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono cinque anni che Thomas G. Thompson è in prigione. Voi direte: che c’è di strano? Migliaia di persone scontano pene dietro le sbarre ben più lunghe di cinque anni. Certo, solo che il caso di Thompson è particolare. Intanto perché è un Cacciatore di tesori, anzi da quando è in carcere è diventato un ex Cacciatore di tesori. Secondo perché ha completato il suo quinto anno di prigione in quanto non ha voluto svelare ai funzionari del Tesoro statunitense dove si trovano nascoste le monete d’oro recuperate vent’anni fa da un piroscafo affondato nel 1857. Thompson, infatti, fondò nel 1988 con altri soci la SS Central America, società attrezzata per ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) Sonoche Thomas G. Thompson è in prigione. Voi direte: che c’è di strano? Migliaia di persone scontano pene dietro le sbarre ben più lunghe di. Certo, solo che il caso di Thompson è particolare. Intanto perché è undi, anzi da quando è inè diventato un exdi. Secondo perché ha completato il suo quinto anno di prigione in quanto non ha voluto svelare ai funzionari del Tesoro statunitensesino nascoste lerecuperate vent’fa da un piroscafo affondato nel 1857. Thompson, infatti, fondò nel 1988 con altri soci la SS Central America, società attrezzata per ...

claudio301065 : RT @fattoquotidiano: Cacciatore di tesori trova 300 milioni in monete d’oro e si rifiuta di rivelare dove li ha nascosti: da cinque anni è… - LuciaLaVita1 : RT @fattoquotidiano: Cacciatore di tesori trova 300 milioni in monete d’oro e si rifiuta di rivelare dove li ha nascosti: da cinque anni è… - clikservernet : Cacciatore di tesori trova 300 milioni in monete d’oro e si rifiuta di rivelare dove li ha nascosti: da cinque anni… - Noovyis : (Cacciatore di tesori trova 300 milioni in monete d’oro e si rifiuta di rivelare dove li ha nascosti: da cinque ann… - fattoquotidiano : Cacciatore di tesori trova 300 milioni in monete d’oro e si rifiuta di rivelare dove li ha nascosti: da cinque anni… -

Ultime Notizie dalla rete : Cacciatore tesori Cacciatore di tesori trova 300 milioni in monete d’oro e si rifiuta di rivelare dove li ha nascosti: da… Il Fatto Quotidiano Oro trovato nei fondali: la storia di Thomas Thompson

Un segreto multimiliardario sta costringendo un uomo a rimanere in carcere nel Michigan (Stati Uniti). Questa è la storia di Thomas Thompson che da tempo mantiene il più stretto riserbo in merito al t ...

Ossa di tricheco e uno scafandro in foca: Londra espone millenni di ambientalismo

Al British Museum fino a febbraio una mostra che racconta la vicenda dei popoli dell’Artico capaci di vivere in osmosi con un habitat estremo (e poi minacciati dalla civiltà). Difficile riuscire a ved ...

Un segreto multimiliardario sta costringendo un uomo a rimanere in carcere nel Michigan (Stati Uniti). Questa è la storia di Thomas Thompson che da tempo mantiene il più stretto riserbo in merito al t ...Al British Museum fino a febbraio una mostra che racconta la vicenda dei popoli dell’Artico capaci di vivere in osmosi con un habitat estremo (e poi minacciati dalla civiltà). Difficile riuscire a ved ...