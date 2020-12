Caccia ai contatti della variante Uk 44 mila sbarcati in Italia da Londra (Di martedì 22 dicembre 2020) L'emergenza Coronavirus continua in Italia e nel mondo. Preoccupa sempre più la variante inglese, chi contrae quel tipo di malattia risulta particolarmente contagioso. Oltre 44 mila persone in due settimane sono arrivate in Italia dalla Gran Bretagna. A milano Malpensa e Linate la società di gestione Sea fa sapere che soltanto da Londra sono sbarcate circa 9.000 persone negli ultimi quattordici giorni. A queste - si legge sul Corriere della Sera - vanno aggiunti i circa 7.000 viaggiatori che — secondo Aeroporti di Roma — sono invece arrivati a Fiumicino e Ciampino con voli decollati da tutto il Regno Unito. È una contabilità — chiariscono i gestori aeroportuali— che non tiene conto di quelli che sono sbarcati nel nostro territorio facendo scalo negli ... Leggi su affaritaliani (Di martedì 22 dicembre 2020) L'emergenza Coronavirus continua ine nel mondo. Preoccupa sempre più lainglese, chi contrae quel tipo di malattia risulta particolarmente contagioso. Oltre 44persone in due settimane sono arrivate indalla Gran Bretagna. Ano Malpensa e Linate la società di gestione Sea fa sapere che soltanto dasono sbarcate circa 9.000 persone negli ultimi quattordici giorni. A queste - si legge sul CorriereSera - vanno aggiunti i circa 7.000 viaggiatori che — secondo Aeroporti di Roma — sono invece arrivati a Fiumicino e Ciampino con voli decollati da tutto il Regno Unito. È una contabilità — chiariscono i gestori aeroportuali— che non tiene conto di quelli che sononel nostro territorio facendo scalo negli ...

