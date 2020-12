“Buon Natale in parole e musica”, appuntamento questa sera in diretta (Di martedì 22 dicembre 2020) “questa città, senza le tradizioni natalizie, è un po’ triste”. Parla così lo zampognaro Antonio Giordano, membro della Compagnia DAltroCanto che questa sera, alle 19, si collegherà con noi per deliziarci dei canti tipici natalizi. “Buon Natale in parola e musica…con la zampogna” è infatti il titolo dell’evento organizzato dal quotidiano Le Cronache. L’evento sarà visibile sulla pagina facebook del nostro quotidiano, all’indirizzo https://www.facebook.com/l ecronachequotidiano. “Quest’anno la città è un po’ triste senza questi suoni che portano avanti le tradizioni natalizie”, ha dichiarato Giordano, reduce da un viaggio in Puglia. Il Comune di Castelluccio Valmaggiore ha infatti organizzato, per la giornata di domenica, la Novena presso la chiesa San Giovanni Battista a cui ha ... Leggi su cronachesalerno (Di martedì 22 dicembre 2020) “città, senza le tradizioni natalizie, è un po’ triste”. Parla così lo zampognaro Antonio Giordano, membro della Compagnia DAltroCanto che, alle 19, si collegherà con noi per deliziarci dei canti tipici natalizi. “in parola e…con la zampogna” è infatti il titolo dell’evento organizzato dal quotidiano Le Cronache. L’evento sarà visibile sulla pagina facebook del nostro quotidiano, all’indirizzo https://www.facebook.com/l ecronachequotidiano. “Quest’anno la città è un po’ triste senza questi suoni che portano avanti le tradizioni natalizie”, ha dichiarato Giordano, reduce da un viaggio in Puglia. Il Comune di Castelluccio Valmaggiore ha infatti organizzato, per la giornata di domenica, la Novena presso la chiesa San Giovanni Battista a cui ha ...

