Buffon Juventus, Pistocchi tuona: "Ci sono troppe disparità" (Di martedì 22 dicembre 2020) Maurizio Pistocchi non ha utilizzato mezzi termini per denunciare la mancata squalifica a Gianluigi Buffon dopo le espressioni blasfeme dello scorso Parma – Juventus. Ci sarebbe una disparità di giudizio secondo il giornalista, che fa riferimento alla penalizzazione inflitta ( una giornata di squalifica più 3500 Euro di ammenda) a Bryan Cristante della Roma per la bestemmia verificatasi durante il match contro il Bologna. Juventus: il post di Pistocchi "La regola che prevede espulsione e squalifica per chi bestemmia deve essere uguale per tutti oppure va abolita: le disparità sono troppe e troppo frequenti". Leggi anche:Convocati Juventus, la decisione su Dybala e Arthur: c'è Chiellini Ha postato il giornalista di ...

