Bud Spencer e Terence Hill, 50 anni fa hanno cambiato la storia (Di martedì 22 dicembre 2020) Terence Hill e Bud Spencer hanno segnato la storia esattamente cinquanta anni fa, ecco cosa accadde il 22 dicembre 1970, una data indimenticabile. Era il 22 dicembre 1970 quando per la prima volta uscì nelle sale italiane lo spaghetti western per eccellenza, Lo chiamavano Trinità, diretto da E.B. Clucher. Nel film quella che sarebbe diventata una delle coppie più amate del cinema italiano, Terence Hill e Bud Spencer. Nato come una parodia dei classici film western è diventato capostipite del suo genere, cambiando per sempre il volto del cinema italiano, e creando appunto i mitici Spaghetti Western. La coppia formata da Terence Hill e Bud Spencer è una delle più ...

