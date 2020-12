Bruno Rocco è il nuovo capo distaccamento dei Vigili del fuoco della città

lavocedialba : Vigili del Fuoco, anche Alba festeggia Santa Barbara: insediato il nuovo capo distaccamento Bruno Rocco - Giacinto_Bruno : RT @usato_di_sicuro: La mia signora, un setteo giorni fa, mi ha regalato un ombrello Dice che con quello rosa scioching sembravo Rocco (No… - giovannimontag3 : RT @Wikileaks_Ita: Il magistrato Antonio #DiPietro e la cena natalizia alla caserma dei Carabinieri insieme a Bruno #Contrada #Sisde (alla… - Giacinto_Bruno : RT @FlisiMaura: @danydan92028121 @andreasso1951 @Giacinto_Bruno Questa è la regia del fedele cane da guardia rocco e i suoi fratelli. - FlisiMaura : @danydan92028121 @andreasso1951 @Giacinto_Bruno Questa è la regia del fedele cane da guardia rocco e i suoi fratelli. -

Ultime Notizie dalla rete : Bruno Rocco

http://gazzettadalba.it/

La cerimonia è avvenuta alla presenza, fra gli altri, del vescovo Marco Brunetti, del sindaco di Alba Carlo Bo e del presidente della Regione Alberto Cirio ...Bruno Vantini, ex calciatore, allenatore; Héctor Elizondo, attore; Pier Comisso, ex calciatore; Giovanni Costariol, ex calciatore Lazio; Franco Dinelli, ex calciatore; Rocco Caccavari, medico, ...