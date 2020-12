Bruno Editore pubblica Alessandra Profeti, Verità 360: il Bestseller su come scoprire sé stessi (Di martedì 22 dicembre 2020) (Milano, 22 dicembre 2020) - Secondo i dati Eurostat, gli italiani si ritengono poco soddisfatti del grado di relazioni personali che hanno nel corso della propria vita. Tale valore numerico, su una scala che va da 0 a 10, risulta essere pari, nel caso italiano, a 7,6 (rispetto al 7,9 della media europea). Il concetto di fondo è che un contesto sociale positivo risulta contribuire sensibilmente all'equilibrio tra vita personale e lavorativa, permettendo alle persone di sentirsi parte della società in cui vivono e generando quindi benessere. Per tutti coloro che sono ancora alla ricerca della direzione da dare alla propria vita, esce oggi il libro di Alessandra Profeti “Verità 360. come Entrare In Contatto Con La Propria Verità Più Profonda e Offrire Un Reale Contributo Al Mondo” ... Leggi su liberoquotidiano (Di martedì 22 dicembre 2020) (Milano, 22 dicembre 2020) - Secondo i dati Eurostat, gli italiani si ritengono poco soddisfatti del grado di relazioni personali che hanno nel corso della propria vita. Tale valore numerico, su una scala che va da 0 a 10, risulta essere pari, nel caso italiano, a 7,6 (rispetto al 7,9 della media europea). Il concetto di fondo è che un contesto sociale positivo risulta contribuire sensibilmente all'equilibrio tra vita personale e lavorativa, permettendo alle persone di sentirsi parte della società in cui vivono e generando quindi benessere. Per tutti coloro che sono ancora alla ricerca della direzione da dare alla propria vita, esce oggi il libro di360.Entrare In Contatto Con La PropriaPiù Profonda e Offrire Un Reale Contributo Al Mondo” ...

