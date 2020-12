Brooklyn Nets-Golden State Warriors oggi: orario, programma, tv, streaming NBA (Di martedì 22 dicembre 2020) Inizia nella notte del 23 dicembre la stagione 2020-2021 dell’NBA e ad aprire le danze è subito un big match tra due formazioni che hanno nel mirino i playoff. Al Barclays Center di New York, infatti, scendono sul parquet i Brooklyn Nets e i Golden State Warriors in quella che già promette di essere una sfida ricca di scintille. Andiamo a scoprire orari e programma della sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e in streaming. Brooklyn-Golden State sarà soprattutto la partita di Kevin Durant. Sarà lui il grande ex della sfida, ma soprattutto sarà il ritorno in campo in campionato di uno dei giocatori più forti degli anni 2000 dopo 18 mesi dall’infortunio che lo ha fermato, mettendone a ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) Inizia nella notte del 23 dicembre la stagione 2020-2021 dell’NBA e ad aprire le danze è subito un big match tra due formazioni che hanno nel mirino i playoff. Al Barclays Center di New York, infatti, scendono sul parquet ie iin quella che già promette di essere una sfida ricca di scintille. Andiamo a scoprire orari edella sfida, soffermandoci anche sulle piattaforme su cui sarà visibile in tv e insarà soprattutto la partita di Kevin Durant. Sarà lui il grande ex della sfida, ma soprattutto sarà il ritorno in campo in campionato di uno dei giocatori più forti degli anni 2000 dopo 18 mesi dall’infortunio che lo ha fermato, mettendone a ...

Inizia nella notte del 23 dicembre la stagione 2020-2021 dell’NBA e ad aprire le danze è subito un big match tra due formazioni che hanno nel mirino i playoff. Al Barclays Center di New York, infatti, ...

Domani notte sarà tempo di ritorno in campo per Kevin Durant. Fermo in gara ufficiale da giugno 2019, l’ala dei Brooklyn Nets tornerà finalmente ad assaggiare il parquet della regular season NBA. Gli ...

