Brillano i mercati europei. Piazza Affari maglia rosa

(Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – Chiusura in rialzo per le principali borse europee con ladi Milano capofila nel Vecchio Continente. I listini azionari rimbalzano così al calo della vigilia innescato dall’improvviso allarmismo su una variante britannica del Covid. Sul mercato valutario, prevale la cautela sull’Euro / Dollaro USA, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,57%. Poco mosso l’oro, che continua la seduta con un leggero calo dello 0,53%. Giornata negativa per il petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua gli scambi a 47,35 dollari per barile, in calo dello 0,82%. Sui livelli della vigilia lo spread, che si mantiene a +112 punti base, con il rendimento del BTP decennale che si posiziona allo 0,53%. Tra gli indici di Eurolandia Francoforte avanza dell’1,30%, guadagno moderato per Londra, che avanza dello 0,57%. Si muove in territorio positivo Parigi, ...