Bridgerton | la recensione | il metodo Shonda non rivoluzionerà il mondo bianco di Jane Austen e del costume drama

badtasteit : #Bridgerton (prima stagione): la recensione -

Ultime Notizie dalla rete : Bridgerton recensione

La nuova serie TV dai creatori di Grey's Anatomy celebra l'amore in un drama in costume sorprendente e piacevole.In Bridgerton Daphne (Phoebe Dynevor) è una giovane aristocratica in età da marito che si appresta a fare il suo debutto in società nel competitivo mercato matrimoniale londinese nell'età della ...