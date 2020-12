Brexit, a Bruxelles circola l’ipotesi di negoziati anche dopo il 1 gennaio (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – La saga relativa alle trattative per trovare un accordo per i futuri rapporti tra Regno Unito e Unione europea potrebbe non concludersi il 31 dicembre, ultimo giorno del periodo di transizione. L’apertura alla possibilità di proseguire i colloqui anche dopo il primo gennaio 2021, secondo alcune indiscrezioni provenienti da Bruxelles e riportate da Ansa, arriverebbe dal capo negoziatore Ue Michel Barnier. Barnier, infatti, sarebbe disposto a mantenere aperte le porte a Londra e avrebbe riferito le sue intenzioni ai rappresentanti dei 27 Paesi membri. Prima della riunione il capo negoziatore francese ha dichiarato: “Siamo davvero nel momento decisivo: stiamo dando una spinta finale”. E ricordando la deadline per l’addio del Regno Unito al mercato unico tra 10 giorni ha aggiunto: “io continuerò a lavorare in ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 dicembre 2020) (Teleborsa) – La saga relativa alle trattative per trovare un accordo per i futuri rapporti tra Regno Unito e Unione europea potrebbe non concludersi il 31 dicembre, ultimo giorno del periodo di transizione. L’apertura alla possibilità di proseguire i colloquiil primo2021, secondo alcune indiscrezioni provenienti dae riportate da Ansa, arriverebbe dal capo negoziatore Ue Michel Barnier. Barnier, infatti, sarebbe disposto a mantenere aperte le porte a Londra e avrebbe riferito le sue intenzioni ai rappresentanti dei 27 Paesi membri. Prima della riunione il capo negoziatore francese ha dichiarato: “Siamo davvero nel momento decisivo: stiamo dando una spinta finale”. E ricordando la deadline per l’addio del Regno Unito al mercato unico tra 10 giorni ha aggiunto: “io continuerò a lavorare in ...

