Brentford-Newcastle (EFL Cup, martedì ore 18:30): formazioni ufficiali, quote, pronostici (Di martedì 22 dicembre 2020) Il Brentford, che milita in Championship con ambizioni di promozione (classifica della serie cadetta inglese 2020-21), è una delle due formazioni non di Premier League giunta sino a questo livello della competizione. Nonostante questo, secondo i bookmaker è proprio il club londinese il favorito di questa sfida e la cosa a noi sembra giustificata se InfoBetting: Scommesse Sportive e pronostici

Ultime Notizie dalla rete : Brentford Newcastle Brentford-Newcastle (EFL Cup, martedì ore 18:30): formazioni, quote, pronostici Infobetting Newcastle, il calvario di Lascelles e Saint-Maximin a causa del Covid

Newcastle: bella città, la Scozia a un passo ... Effetti virus E’ stato lo stesso Bruce, alla vigilia dei quarti di Coppa Lega in programma oggi sul campo del Brentford, a raccontare che cosa stia ...

Caos Covid al Newcastle, mister Bruce: “Vomiti e ulcere. Situazione pericolosa”

C’è tanta ansia e timore in casa Newcastle per le condizioni di salute di due calciatori, Lascelles e Saint-Maximin, che sono stati colpiti duramente dal coronavirus. Lo ha dichiarato il tecnico Steve ...

C'è tanta ansia e timore in casa Newcastle per le condizioni di salute di due calciatori, Lascelles e Saint-Maximin, che sono stati colpiti duramente dal coronavirus. Lo ha dichiarato il tecnico Steve ...