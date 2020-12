Boxe, Italia in training campa prima di Capodanno: le otto azzurre convocate, ci sono Testa e Sorrentino (Di martedì 22 dicembre 2020) Giusto il tempo di passare Natale e Santo Stefano in famiglia, poi la Nazionale Italiana di Boxe femminile si radunerà ad Assisi per un training camp dal 27 al 31 dicembre. sono state convocate otto azzurre, le quali incominceranno il percorso di avvicinamento al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo (si combatterà a marzo a Londra). Riflettori puntati soprattutto su Irma Testa (57 kg), Giordana Sorrentino (51 kg), Angela Carini (69 kg) e Flavia Severin (75 kg). Di seguito i nominativi delle azzurre convocate: convocate RADUNO Italia Boxe FEMMINILE: Olena Savchuk (51 kg) Giordana Sorrentino (51 kg) Bianca Voglino (57 ... Leggi su oasport (Di martedì 22 dicembre 2020) Giusto il tempo di passare Natale e Santo Stefano in famiglia, poi la Nazionalena difemminile si radunerà ad Assisi per uncamp dal 27 al 31 dicembre.state, le quali incominceranno il percorso di avvicinamento al torneo di qualificazione alle Olimpiadi di Tokyo (si combatterà a marzo a Londra). Riflettori puntati soprattutto su Irma(57 kg), Giordana(51 kg), Angela Carini (69 kg) e Flavia Severin (75 kg). Di seguito i nominativi delleRADUNOFEMMINILE: Olena Savchuk (51 kg) Giordana(51 kg) Bianca Voglino (57 ...

PoliteKosmo : RT @trescogli: Egli fu un grandissimo disegnatore politico, documentò fatti di cronaca come l’Unità d’Italia al seguito di Garibaldi o even… - trescogli : Egli fu un grandissimo disegnatore politico, documentò fatti di cronaca come l’Unità d’Italia al seguito di Garibal… - SalvaCostanzo : Chapeau per la sessione di boxe in Texas, che prima del main event, proprio come incontro prima, mettono un pugile… - mow_mag : Se stasera sentirete i lamenti di chi dice “eh ma in Italia non c’è più il pugilato di una volta…” fategli vedere l… - Italia_Notizie : Cristiano Ronaldo: «Non guardo il calcio in tv. Preferisco boxe e arti marziali» -

Ultime Notizie dalla rete : Boxe Italia Boxe, Italia in training campa prima di Capodanno: le otto azzurre convocate, ci sono Testa e Sorrentino OA Sport Boxe, Italia in training campa prima di Capodanno: le otto azzurre convocate, ci sono Testa e Sorrentino

Giusto il tempo di passare Natale e Santo Stefano in famiglia, poi la Nazionale Italiana di boxe femminile si radunerà ad Assisi per un training camp dal 27 al 31 dicembre. Sono state convocate otto ...

I giovani campioni di pugilato Paolo Caruso e Francesco Caponigro ricevuti dal sindaco di Caserta Carlo Marino

Il sindaco di Caserta Carlo Marino ha ricevuto oggi in Comune i giovani pugili Paolo Caruso e Francesco Caponigro allenati dal maestro Francesco Pagliaro per la Casertana Boxe: “Ho ricevuto oggi in Co ...

Giusto il tempo di passare Natale e Santo Stefano in famiglia, poi la Nazionale Italiana di boxe femminile si radunerà ad Assisi per un training camp dal 27 al 31 dicembre. Sono state convocate otto ...Il sindaco di Caserta Carlo Marino ha ricevuto oggi in Comune i giovani pugili Paolo Caruso e Francesco Caponigro allenati dal maestro Francesco Pagliaro per la Casertana Boxe: “Ho ricevuto oggi in Co ...