Boscaglia: “Il Palermo non nasce per ammazzare il campionato. Luperini? Ha bisogno di giocare” (Di martedì 22 dicembre 2020) Parola a Roberto Boscaglia.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del Palermo, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bari, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": dagli obiettivi della compagine siciliana, alle prestazioni offerte fin qui da Gregorio Luperini."Luperini? E' quello che ci dà più garanzie, ma ha bisogno di giocare per entrare dentro alcuni meccanismi. E' a buon punto, ha bisogno di mettere minuti sulle gambe. Diventa difficile giudicarlo solo dopo una partita. Quella contro il Bari è una partita importante contro una grandissima squadra, non vedo altro. Una squadra costruita per vincere il campionato, quindi un po' per tutti è la partita della giornata. Tutte le gare dovrebbero ... Leggi su mediagol (Di martedì 22 dicembre 2020) Parola a Roberto.Diversi sono stati i temi trattati dal tecnico del, intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro il Bari, in programma mercoledì pomeriggio allo Stadio "Renzo Barbera": dagli obiettivi della compagine siciliana, alle prestazioni offerte fin qui da Gregorio."? E' quello che ci dà più garanzie, ma hadiper entrare dentro alcuni meccanismi. E' a buon punto, hadi mettere minuti sulle gambe. Diventa difficile giudicarlo solo dopo una partita. Quella contro il Bari è una partita importante contro una grandissima squadra, non vedo altro. Una squadra costruita per vincere il, quindi un po' per tutti è la partita della giornata. Tutte le gare dovrebbero ...

WiAnselmo : Boscaglia: 'Il #Palermo non nasce per ammazzare il campionato. Luperini? Ha bisogno di giocare'… - Mediagol : Boscaglia: 'Il #Palermo non nasce per ammazzare il campionato. Luperini? Ha bisogno di giocare'… - ILOVEPACALCIO : Boscaglia: «Non abbiamo un play in mezzo. Bari grande squadra, Palermo costruito per il futuro» - Ilovepalermocalcio - WiAnselmo : Boscaglia: 'Girone C complicato, ecco in cosa dobbiamo migliorare. #Bari? Possiamo vincere' - Mediagol : Boscaglia: 'Girone C complicato, ecco in cosa dobbiamo migliorare. #Bari? Possiamo vincere' -