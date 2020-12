Boscaglia: “Girone C complicato, ecco in cosa dobbiamo migliorare. Bari? Possiamo vincere” (Di martedì 22 dicembre 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-Bari.Dopo il pareggio a reti bianche di Vibo Valentia, la compagine rosanero torna a giocare al "Renzo Barbera". Mercoledì 23 dicembre, alle ore 15, Alberto Pelagotti e compagni affronteranno gli uomini di Gaetano Auteri. Un vero e proprio banco di prova per il Palermo. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C-Girone C, il tecnico Roberto Boscaglia è tornato a parlare delle prestazioni offerte fin qui dalla sua squadra."Se bisogna lavorare sull'interpretazione delle partite? Diventa importante contro tutte le squadre e non solo contro il Bari, io non parlo di coperta lunga o corta. Parlo di una squadra che ancora deve lavorare su determinate dinamiche; una di questa è quella di capire i momenti ... Leggi su mediagol (Di martedì 22 dicembre 2020) Poco più di ventiquattro ore e sarà Palermo-.Dopo il pareggio a reti bianche di Vibo Valentia, la compagine rosanero torna a giocare al "Renzo Barbera". Mercoledì 23 dicembre, alle ore 15, Alberto Pelagotti e compagni affronteranno gli uomini di Gaetano Auteri. Un vero e proprio banco di prova per il Palermo. Intervenuto in conferenza stampa alla vigilia della sfida valida per la diciassettesima giornata del campionato di Serie C-C, il tecnico Robertoè tornato a parlare delle prestazioni offerte fin qui dalla sua squadra."Se bisogna lavorare sull'interpretazione delle partite? Diventa importante contro tutte le squadre e non solo contro il, io non parlo di coperta lunga o corta. Parlo di una squadra che ancora deve lavorare su determinate dinamiche; una di questa è quella di capire i momenti ...

