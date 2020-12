Boom di assunzioni al ministero degli Esteri, tutti contro Di Maio: “Senza vergogna” (Di martedì 22 dicembre 2020) Il sospetto c’era, ma adesso arrivano anche le conferme. Quando si ha avuto modo di vedere l’emendamento all’art. 161 della legge di bilancio approvato in commissione, tutti hanno subito pensato a una immediata ridistribuzione di poltrone, stipendi e quindi di consolidamento del potere. Il protagonista è Di Maio, che grazie all’emendamento a firma dell’on. Suriano dei Cinque stelle, ottiene “di autorizzare il ministero degli affari Esteri e della cooperazione internazionale (Maeci) ad assumere a tempo indeterminato, nell’anno 2021, 100 dipendenti della II area funzionale e 50 dipendenti della III area funzionale a decorrere dal 2021, di ulteriori 18 unità a decorrere dal 2022 e di ulteriori 50 unità a decorrere dal 2023?. I soldi li prelevano dall’articolo 209, quello che Il Tempo definisce ... Leggi su ilparagone (Di martedì 22 dicembre 2020) Il sospetto c’era, ma adesso arrivano anche le conferme. Quando si ha avuto modo di vedere l’emendamento all’art. 161 della legge di bilancio approvato in commissione,hanno subito pensato a una immediata ridistribuzione di poltrone, stipendi e quindi di consolidamento del potere. Il protagonista è Di, che grazie all’emendamento a firma dell’on. Suriano dei Cinque stelle, ottiene “di autorizzare ilaffarie della cooperazione internazionale (Maeci) ad assumere a tempo indeterminato, nell’anno 2021, 100 dipendenti della II area funzionale e 50 dipendenti della III area funzionale a decorrere dal 2021, di ulteriori 18 unità a decorrere dal 2022 e di ulteriori 50 unità a decorrere dal 2023?. I soldi li prelevano dall’articolo 209, quello che Il Tempo definisce ...

Ultime Notizie dalla rete : Boom assunzioni Covid e lavoro, i dati Inps: crollo delle assunzioni e boom della cassa integrazione Sky Tg24 La chiesa di Cortina cerca un sacrestano.Lo stipendio è da urlo,boom richieste

La parrocchia della basilica minore dei santi Filippo e Giacomo a Cortina d'Ampezzo è stata letteralmente presa d'assalto dalle richieste di lavoro. In parrocchia si cerca un sacrestano, lo stipendio ...

In Lombardia ripartono le assunzioni

Le nuove assunzioni, si legge in una nota ... Le ore autorizzate di Cassa Integrazione si dimezzano dopo il boom del secondo trimestre, pur rimanendo su livelli storicamente elevatissimi: 820 milioni ...

