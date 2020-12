Bonus smartphone 2021 con ISEE sotto le 20mila per Covid: come funziona e chi può richiederlo (Di martedì 22 dicembre 2020) Per le famiglie con un reddito ISEE al di sotto di 20mila euro arriva un’importante novità pensata con l’obiettivo di garantire un “kit di digitalizzazione”. Si tratta del Bonus smartphone, conosciuto anche come Bonus telefono. Il governo ha pensato a un provvedimento diretto all’inclusione digitale, garantendo ai beneficiari l’utilizzo di un cellulare per un anno attraverso la formula del comodato d’uso. Il progetto prevede anche la concessione di un contratto di navigazione per internet e l’inclusione di un abbonamento a due giornali. Oltre a ciò, lo strumento permetterà anche l’impiego dell’app IO, attraverso la quale i cittadini possono comunicare con l’amministrazione pubblica. Tra i vincoli previsti al fine di poter beneficare del provvedimento, c’è però la ... Leggi su notizieora (Di martedì 22 dicembre 2020) Per le famiglie con un redditoal didieuro arriva un’importante novità pensata con l’obiettivo di garantire un “kit di digitalizzazione”. Si tratta del, conosciuto anchetelefono. Il governo ha pensato a un provvedimento diretto all’inclusione digitale, garantendo ai beneficiari l’utilizzo di un cellulare per un anno attraverso la formula del comodato d’uso. Il progetto prevede anche la concessione di un contratto di navigazione per internet e l’inclusione di un abbonamento a due giornali. Oltre a ciò, lo strumento permetterà anche l’impiego dell’app IO, attraverso la quale i cittadini possono comunicare con l’amministrazione pubblica. Tra i vincoli previsti al fine di poter beneficare del provvedimento, c’è però la ...

