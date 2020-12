Bonus sanificazione, credito imposta disponibile sale al 47,1617% (Di martedì 22 dicembre 2020) È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento prot. 2020/381183 del 16 dicembre, che consente la compensazione oppure la cessione del maggior credito relativo al Bonus sanificazione ed acquisto Dpi di cui all’art. 125 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020). Si conclude così una lunga vicenda iniziata con il riconoscimento del credito d’imposta “teorico” pari al 60%, fino a un massimo di 60.000 euro, che ha subito le seguenti modifiche: presentazione di apposita comunicazione delle spese ammissibili che è stata effettuata entro lo scorso 7 settembre (provvedimento Agenzia delle Entrate 10 luglio 2020 n. 259854); determinazione della percentuale del credito d’imposta effettivamente fruibile pari al 15,6423% del credito ... Leggi su quifinanza (Di martedì 22 dicembre 2020) È stato pubblicato sul sito dell’Agenzia delle Entrate il provvedimento prot. 2020/381183 del 16 dicembre, che consente la compensazione oppure la cessione del maggiorrelativo aled acquisto Dpi di cui all’art. 125 del Decreto Rilancio (D.L. 34/2020). Si conclude così una lunga vicenda iniziata con il riconoscimento deld’“teorico” pari al 60%, fino a un massimo di 60.000 euro, che ha subito le seguenti modifiche: presentazione di apposita comunicazione delle spese ammissibili che è stata effettuata entro lo scorso 7 settembre (provvedimento Agenzia delle Entrate 10 luglio 2020 n. 259854); determinazione della percentuale deld’effettivamente fruibile pari al 15,6423% del...

