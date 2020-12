Bonus 2021, tutte le agevolazioni della Manovra: come richiederli (Di martedì 22 dicembre 2020) Il governo ha deciso di prorogare e introdurre nuovi Bonus in Manovra: ecco l’elenco completo delle misure di sostegno che si potranno richiedere nel 2021. La seconda ondata della pandemia di Coronavirus ha spinto il governo italiano a varare provvedimenti senza precedenti. Dopo i vari Decreti Ristori, ora arrivano le proroghe di alcuni Bonus al L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di martedì 22 dicembre 2020) Il governo ha deciso di prorogare e introdurre nuoviin: ecco l’elenco completo delle misure di sostegno che si potranno richiedere nel. La seconda ondatapandemia di Coronavirus ha spinto il governo italiano a varare provvedimenti senza precedenti. Dopo i vari Decreti Ristori, ora arrivano le proroghe di alcunial L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

DiMarzio : Il primo affare del #calciomercato 2021 lo mette a segno l’@Atalanta_BC: tutto confermato, arriva @Joakim_maehle da… - Daniele_Manca : Manovra, le misure: dagli incentivi per gli occhiali al “bonus chef”. Revisione auto aumenta di 10 euro,… - IOitaliait : Per usare il #BonusVacanze hai tempo fino al 30 giugno 2021. Puoi richiederlo nella sezione Portafoglio di #IOapp e… - colca_volo : Legge di Bilancio 2021: dal Bonus mobili agli incentivi auto - Corriere della Sera - SIVeLP : Bonus animali: aumenta il tetto per la detrazione delle spese veterinarie in Legge di Bilancio 2021… -