Bonansea nella FIFA top 11 del 2020, reazione vergognosa sui social (Di martedì 22 dicembre 2020) Barbara Bonansea è la prima calciatrice italiana ad entrare fra le migliori del mondo. La pagina Facebook “Calciatori Brutti” ha tentato di renderle omaggio, ricevendo in risposta molti commenti sessisti. “Il calcio non è un gioco per donne”, “I pulcini giocano meglio”; questo il tenore e il livello di alcuni commenti che avreste potuto trovare Questo articolo è comparso nella sua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A. Leggi su serieanews (Di martedì 22 dicembre 2020) Barbaraè la prima calciatrice italiana ad entrare fra le migliori del mondo. La pagina Facebook “Calciatori Brutti” ha tentato di renderle omaggio, ricevendo in risposta molti commenti sessisti. “Il calcio non è un gioco per donne”, “I pulcini giocano meglio”; questo il tenore e il livello di alcuni commenti che avreste potuto trovare Questo articolo è comparsosua versione originale, prima sul sito SerieAnews.com Tutte le Notizie della Serie A.

CB_Ignoranza : Barbara Bonansea porta in alto il tricolore, essendo l’unica italiana a riuscire ad entrare nella top XI Fifa delle… - WarmWindborn : Io dico solo che due squadre italiane di calcio femminile sono state impegnate in Champions, Bonansea è stata inser… - Tino44588447 : RT @velo_di_maia: #Bonansea nella top 11 della #FIFA: è la prima volta che una calciatrice italiana entra in questa classifica. In un paese… - cicciodevilla : RT @velo_di_maia: #Bonansea nella top 11 della #FIFA: è la prima volta che una calciatrice italiana entra in questa classifica. In un paese… - MErsettis : RT @velo_di_maia: #Bonansea nella top 11 della #FIFA: è la prima volta che una calciatrice italiana entra in questa classifica. In un paese… -