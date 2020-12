Bomba sotto auto di un incensurato: paura nella notte alle porte di Napoli Est (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutoNapoli – paura nella notte alle porte di Napoli Est. Intorno alle 2 un ordigno artigianale è stato fatto esplodere sotto l’auto di un incensurato a Volla. I fatti sono avvenuti in via Vittorio Alfieri nel comune del Napoletano confinante con la periferia orientale di Napoli. L’esplosione ha provocato danni alla parte anteriore della vettura, parcheggiata vicino all’abitazione del proprietario. Un 38enne incensurato. Non si registrano danni a persone o cose. Sul posto, dopo la deflagrazione, sono intervenuti i militari dell’Arma del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata per effettuare i rilievi del caso. Mentre ora le indagini, rese ... Leggi su anteprima24 (Di martedì 22 dicembre 2020) Tempo di lettura: < 1 minutodiEst. Intorno2 un ordigno artigianale è stato fatto esploderel’di una Volla. I fatti sono avvenuti in via Vittorio Alfieri nel comune del Napoletano confinante con la periferia orientale di. L’esplosione ha provocato danni alla parte anteriore della vettura, parcheggiata vicino all’abitazione del proprietario. Un 38enne. Non si registrano danni a persone o cose. Sul posto, dopo la deflagrazione, sono intervenuti i militari dell’Arma del Nucleo Investigativo di Torre Annunziata per effettuare i rilievi del caso. Mentre ora le indagini, rese ...

Ilaria8612 : Non so voi ma io sono ancora sotto shock dalla notizia bomba di stamattina ?????? Solo cose belle per te… - Ilenia221 : RT @fieldsofgold__: CAN YAMAN INTERPRETERÀ SANDOKAN INSIEME A LUCA ARGENTERO IN UNA SERIE FIRMATA LUX VIDE. Un progetto serio, una bomba, u… - NapoliToday : #Cronaca Volla, boato nella notte: bomba sotto l'auto di un 38enne incensurato - cronachecampane : #cronaca #ultimenotizie Bomba artigianale esplode sotto l'auto di un incensurato a #Volla - - _SarCaustic : @cclatwe @fattoquotidiano @marcotravaglio @PatriziaDeRub @salvini_giacomo Mica solo questi.. ?? Quelli 'anti - fake… -

Ultime Notizie dalla rete : Bomba sotto Volla, boato nella notte: bomba sotto l'auto di un 38enne incensurato NapoliToday Paura a Volla, bomba artigianale esplode sotto auto di incensurato

Paura a Volla dove una bomba artigianale è stata fatta esplodere la scorsa notte, intorno alle 02.00, in via Vittorio Alfieri sotto l’auto di un operaio 38enne incensurato. Si registrano danni ingenti ...

Panico nel Vesuviano, bomba esplode sotto l’auto di un incensurato

Un ordigno artigianale è esploso la scorsa notte, intorno alle 2, in via Vittorio Alfieri a Volla sotto l'auto di un operaio 38enne incensurato. La ...

Paura a Volla dove una bomba artigianale è stata fatta esplodere la scorsa notte, intorno alle 02.00, in via Vittorio Alfieri sotto l’auto di un operaio 38enne incensurato. Si registrano danni ingenti ...Un ordigno artigianale è esploso la scorsa notte, intorno alle 2, in via Vittorio Alfieri a Volla sotto l'auto di un operaio 38enne incensurato. La ...