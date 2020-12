Bologna, Mihajlovic: 'Persi tanti punti. Torna Orsolini in panchina' (Di martedì 22 dicembre 2020) Vigilia della sfida con l'Atalanta per Sinisa Mihajlovic. Il suo Bologna ha conquistato 8 dei suoi 14 punti da situazione di svantaggio: il carattere c'è. "Cosa mi auguro per domani? Semplice, di ... Leggi su gazzetta (Di martedì 22 dicembre 2020) Vigilia della sfida con l'Atalanta per Sinisa. Il suoha conquistato 8 dei suoi 14da situazione di svantaggio: il carattere c'è. "Cosa mi auguro per domani? Semplice, di ...

news_bologna : Gianni Morandi e Mihajlovic senza mascherina: polemica social - UgoBaroni : RT @Gazzetta_it: #Mihajlovic: 'Persi tanti punti. Atalanta? Spero di andare in vantaggio...' #BolognaAtalanta - sportli26181512 : Mihajlovic: 'Persi tanti punti. Atalanta? Spero di andare in vantaggio...': Mihajlovic: 'Persi tanti punti. Atalant… - Fprime86 : RT @Gazzetta_it: #Mihajlovic: 'Persi tanti punti. Atalanta? Spero di andare in vantaggio...' #BolognaAtalanta - Gazzetta_it : #Mihajlovic: 'Persi tanti punti. Atalanta? Spero di andare in vantaggio...' #BolognaAtalanta -