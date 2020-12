Bologna | Mihajlovic | “Ci mancano almeno 4 punti Domani possiamo prendere 8 gol oppure…vincere”

(Di martedì 22 dicembre 2020) Sinisa, allenatore del, presenta la partita dicontro l'Atalanta: "Sono convinto che la mia squadra meriti deiin più,4. Non ci è mai mancata la prestazione eppure ne abbiamo perse diverse. Alcune partite sono strane,incontriamo la squadra di Gasperini, sulla carta è una partita dove potremmo subire 8-9 gol ma alla fineanche vincerla. Il calcio oggi è strano così come la vita, noi dobbiamo adattarci e sperare che il vaccino anti-Covid possa riportarci alla normalità".caption id="attachment 1058223" align="alignnone" width="3543", Getty Images/caption ITA Sport Press.

L’allenatore serbo ha qualche problema di formazione in vista del match contro la compagine di mister Gasperini Di seguito l’elenco dei convocati dall’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic in vist ...COME ARRIVA IL BOLOGNA - Nonostante il recupero in extremis di Orsolini che da ieri si allena con la squadra, Mihajlovic dovrà fare ancora i conti con tante assenze anche in occasione dell'ultimo ...