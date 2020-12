Bologna, i convocati di Mihajlovic per l’Atalanta. Emergenza in attacco (Di martedì 22 dicembre 2020) Di seguito l’elenco dei calciatori convocati dall’allenatore del Bologna, Sinisa Mihajlovic in vista della sfida di domani contro l’Atalanta, ultimo impegno del 2020. Ancora non a disposizione Ravaglia, Skorupski, Mbaye, Sansone, Santander e Skov Olsen, ecco l’elenco completo. Portieri: Breza, Da Costa. Difensori: Calabresi, Danilo, Denswil, De Silvestri, Dijks, Khailoti (68), Paz, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Medel, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Orsolini, Pagliuca (44), Palacio, Rabbi (19), Vergani (63), Vignato. Foto: Twitter Bologna L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di martedì 22 dicembre 2020) Di seguito l’elenco dei calciatoridall’allenatore del, Sinisain vista della sfida di domani contro, ultimo impegno del 2020. Ancora non a disposizione Ravaglia, Skorupski, Mbaye, Sansone, Santander e Skov Olsen, ecco l’elenco completo. Portieri: Breza, Da Costa. Difensori: Calabresi, Danilo, Denswil, De Silvestri, Dijks, Khailoti (68), Paz, Tomiyasu. Centrocampisti: Baldursson, Dominguez, Medel, Poli, Schouten, Soriano, Svanberg. Attaccanti: Barrow, Orsolini, Pagliuca (44), Palacio, Rabbi (19), Vergani (63), Vignato. Foto: TwitterL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

