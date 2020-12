Bologna-Atalanta, i convocati di Gasperini: ancora escluso Papu Gomez (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono 23 i bergamaschi a disposizione del tecnico Gian Piero Gasperini in vista della trasferta di Bologna. Domani l’Atalanta sfiderà i rossoblù tra le mura del Dall’Ara in un altro match senza il Papu Gomez. Il capitano dell’Atalanta è ormai ai margini del progetto del tecnico che ha deciso di non convocarlo neppure per la sfida che chiuderà il 2020 delle due squadre. Ecco l’elenco dei convocati di Gasperini. convocati Gasperini PER Bologna-Atalanta 27 Depaoli, 15 De Roon, 79 Diallo, 19 Djimsiti, 11 Freuler, 95 Gollini, 8 Gosens, 44 Gyabuaa, 33 Hateboer, 72 Ilicic, 7 Lammers, 18 Malinovskyi, 59 Miranchuk, 26 Mojica, 9 Muriel, 6 Palomino, 32 Pessina, 17 Romero, 31 Rossi, 57 Sportiello, ... Leggi su sportface (Di martedì 22 dicembre 2020) Sono 23 i bergamaschi a disposizione del tecnico Gian Pieroin vista della trasferta di. Domani l’sfiderà i rossoblù tra le mura del Dall’Ara in un altro match senza il. Il capitano dell’è ormai ai margini del progetto del tecnico che ha deciso di non convocarlo neppure per la sfida che chiuderà il 2020 delle due squadre. Ecco l’elenco deidiPER27 Depaoli, 15 De Roon, 79 Diallo, 19 Djimsiti, 11 Freuler, 95 Gollini, 8 Gosens, 44 Gyabuaa, 33 Hateboer, 72 Ilicic, 7 Lammers, 18 Malinovskyi, 59 Miranchuk, 26 Mojica, 9 Muriel, 6 Palomino, 32 Pessina, 17 Romero, 31 Rossi, 57 Sportiello, ...

