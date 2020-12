Bologna-Atalanta, Gasperini: “Felsinei squadra tosta, servirà attenzione. Ilicic? Suo recupero determinante” (Di martedì 22 dicembre 2020) Gian Piero Gasperini si proietta alla sfida di campionato in casa del Bologna.Il tecnico della compagine orobica si appresta a disputare il match contro i Felsinei, gara in programma mercoledì 23 dicembre alle ore 20,45. La Dea farà visita alla squadra rossoblù, guidata da Sinisa Mihajlovic. In attesa della sfida del Dall'Ara, l'allenatore nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa."Il Bologna è una squadra pericolosa, soprattutto in attacco. Ci vorrà attenzione, ma arriviamo da una serie di risultati che vogliamo portare avanti. Sono poche le partite in cui non abbiamo segnato, la capacità di realizzare gol è sempre stata una nostra caratteristica. I tre punti sono fondamentali, più che i pareggi. Negli scontri diretti avranno il loro peso, ma le vittorie sono ... Leggi su mediagol (Di martedì 22 dicembre 2020) Gian Pierosi proietta alla sfida di campionato in casa del.Il tecnico della compagine orobica si appresta a disputare il match contro i, gara in programma mercoledì 23 dicembre alle ore 20,45. La Dea farà visita allarossoblù, guidata da Sinisa Mihajlovic. In attesa della sfida del Dall'Ara, l'allenatore nerazzurro è intervenuto in conferenza stampa."Ilè unapericolosa, soprattutto in attacco. Ci vorrà, ma arriviamo da una serie di risultati che vogliamo portare avanti. Sono poche le partite in cui non abbiamo segnato, la capacità di realizzare gol è sempre stata una nostra caratteristica. I tre punti sono fondamentali, più che i pareggi. Negli scontri diretti avranno il loro peso, ma le vittorie sono ...

