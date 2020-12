Bollettino Lombardia oggi | morti | contagi e guariti di martedì 22 dicembre

(Di martedì 22 dicembre 2020) E’ stato reso noto il consuetoCoronavirus della Regione, contenente in nuovi dati aggiornati a22. Sul territorio più colpito dall’emergenza altra giornata di raccolta dei dati epidemiologici.si registrano 2.278 nuovi, 92, 2.356, 31.939 tamponi, 540 (-21) ricoverati in terapia intensiva, 4.290 (+58) ricoverati negli altri reparti. SportFace.

occhio_notizie : Covid Lombardia, 2.278 nuovi contagi e 92 morti nelle ultime 24 ore - lucarango88 : Bollettino #Lombardia #Covid_19 #22dicembre Casi +2.278 (462.446 +0,50%) Deceduti +92 (24.512 +0,38%) Guariti +2.3… - BreakingItalyNe : RT @Adnkronos: #Coronavirus #Lombardia, 2.278 contagi e 92 morti: il bollettino - Adnkronos : #Coronavirus #Lombardia, 2.278 contagi e 92 morti: il bollettino - PasqualeCacace5 : RT @sportface2016: #Lombardia: il bollettino e i numeri odierni del #22dicembre #Coronavirus #COVID19 -

Ultime Notizie dalla rete : Bollettino Lombardia

In Veneto 3.082 casi, in Lombardia 2.278 e nel Lazio 1.288 (Il Sole 24 Ore Radiocor Plus) - Roma, 22 dic - Sono 13.313 i nuovi contagi da Covid-19 (+2.446) con 166mila tamponi (quasi il doppio ...Come di consueto gli amministratori regionali hanno comunicato il bilancio dell’emergenza coronavirus in Lombardia aggiornato a martedì 22 dicembre. Rispetto alla giornata precedente, in cui si sono ...