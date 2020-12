Bollettino Coronavirus del 22 Dicembre 2020

Leggi su sbircialanotizia

(Di martedì 22 dicembre 2020) In data 22l’incremento nazionale dei casi è +0,35% (ieri +0,55%) con 1.977.370 contagiati totali, 1.301.573 dimissioni/guarigioni (+20.315) e 69.842 deceduti (+628); 605.955 infezioni in corso (-7.627). Elaborati 166.205 tamponi totali (ieri 87.889) con 55.016 casi testati (ieri 42.338); 13.318 positivi (target 6.000); rapporto positivi/tamponi totali 8,01% (ieri 12,37% – target 2%); rapporto positivi/casi testati 24,20% (ieri 25,67% – target 3%). Ricoverati con sintomi -197 (24.948); terapie intensive -44 (2.687) con 201 nuovi ingressi del giorno. Nuovi casi soprattutto in: Veneto 3.082; Lombardia 2.278; Lazio 1.288; Emilia Romagna 1.162; Sicilia 894; Puglia 876; Campania 791; Friuli 549; Piemonte 542. In Lombardia curva +0,49% (ieri +0,20%) con 31.939 tamponi totali (ieri 10.587) e 11.253 nuovi casi testati (ieri 4.405): 2.278 positivi (target 1.000); ...